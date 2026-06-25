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وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ويؤكد: قانون اللجوء خطوة تاريخية لتنظيم المنظومة الوطنية

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وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ويؤكد: قانون اللجوء خطوة تاريخية لتنظيم المنظومة الوطنية

وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ويؤكد: قانون اللجوء خطوة تاريخية لتنظيم المنظومة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 01:24 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، السيد برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين، وذلك بحضور السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

 

وأكد وزير الخارجية تقدير مصر للتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيدًا بدورها كشريك لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، بما يسهم في دعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.

 

وأشار الوزير إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب يمثل خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، باعتباره أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يتسق مع التزاماتها الإقليمية والدولية.

 

وأوضح عبد العاطي أن إعداد القانون جاء بالتنسيق والتشاور مع المفوضية السامية في مختلف مراحل تطويره، بما يضمن انتقالًا سلسًا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية لإدارة ملف اللجوء.

 

كما استعرض وزير الخارجية الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مؤكدًا أنهم يحصلون على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، في إطار سياسة وطنية تقوم على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات للاجئين.

 

وشدد الوزير على أن هذه السياسة تفرض أعباءً اقتصادية متزايدة على الدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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