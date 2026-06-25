انطلاق امتحان الصرف لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي.. و163 ألف طالب يؤدون الامتحانات على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 10:24 صباحاً -

بدأت اللجنة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، اليوم الخميس، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الصرف، على أن تستمر اللجنة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسط إجراءات تنظيمية مشددة داخل اللجان بمختلف المحافظات.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، موزعين على 581 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، بالإضافة إلى 246 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى 8 يوليو المقبل، بينما يختتم طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم يوم 9 يوليو، وفق الجدول المعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية.

وعلى مستوى الاستعدادات، خصص الأزهر 581 لجنة رئيسية و10 آلاف و230 لجنة فرعية، كما تم انتداب 22 ألفًا و660 من رؤساء اللجان والمراقبين وأعضاء الكنترولات، لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وتُعقد امتحانات الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"، الذي يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، بهدف الحد من الغش وتنظيم العملية الامتحانية، مع إعداد الأسئلة بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية تطبيق عدد من الضوابط داخل اللجان، من بينها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل اتصال إلكترونية، والالتزام باستخدام القلم الأزرق في الإجابة، مع مراجعة كراسة "البوكليت" قبل بدء الحل، وعدم تدوين أي علامات أو بيانات تكشف هوية الطالب داخل ورقة الإجابة.

كما شدد القطاع على عدم مغادرة اللجنة قبل انقضاء نصف زمن الامتحان، وحظر تمزيق أو طي كراسة الإجابة أو كتابة أي عبارات لا تتعلق بالامتحان، مع التأكيد على التزام الطلاب بالتعليمات المنظمة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.