جيهان الشماشرجي تمثل أمام جنايات القاهرة في قضية السرقة بالإكراه.. والمحكمة تواصل نظر المحاكمة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 01:24 مساءً - شهدت محكمة جنايات القاهرة أول مثول للفنانة جيهان الشماشرجي أمام هيئة المحكمة، خلال ثالث جلسات محاكمتها مع أربعة متهمين آخرين في القضية المتهمين فيها بالسرقة بالإكراه، وذلك تنفيذًا لقرار سابق بضبطهم وإحضارهم للمثول أمام المحكمة.

ونظرت الدائرة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وأحمد القاضي، القضية، حيث واجهت المتهمين بما ورد في أمر الإحالة الصادر عن نيابة وسط القاهرة الكلية.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدتان ووالدتهما، اتهمن فيه عددًا من الأشخاص بالاعتداء عليهن والاستيلاء على منقولات تخصهن بالإكراه داخل دائرة قسم قصر النيل، فيما أشارت التحقيقات إلى تعرض والدة الشاكيتين لإصابات خلال الواقعة، شملت كدمات وسحجات، وقدرت مدة علاجها بأكثر من 21 يومًا وفق التقرير الطبي.

ووفق أوراق التحقيق، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين أطراف القضية، حيث أوضحت جيهان الشماشرجي في أقوالها أمام النيابة أن معرفتها بالمجني عليها تعود إلى عام 2017، عندما اشتركتا في استئجار شقة بمنطقة قصر العيني لاستخدامها كورشة لتصنيع الإكسسوارات، قبل أن تنشأ بينهما خلافات تجارية انتهت بوصول النزاع إلى ساحات القضاء.





ونفت الفنانة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة في التحقيقات عدم صلتها بالواقعة، كما أعربت عن ثقتها في القضاء المصري للفصل في القضية.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت، عقب استكمال التحقيقات، إحالة الفنانة وأربعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، دون صدور حكم نهائي فيها.