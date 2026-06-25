جل البطاطس لتفتيح اثار الندبات والبقع والتصبغات

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جل البطاطس لتفتيح اثار الندبات والبقع والتصبغات

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جل البطاطس لتفتيح اثار الندبات والبقع والتصبغات

جل البطاطس لتفتيح اثار الندبات والبقع والتصبغات

ماية سلق البطاطس اللي بنتخلص منها، تعتبر كنز ثمين لتحسين البشرة، فهي بتحتوي على عناصر غذائية اساسية بتساعد على تفتيح اثار الندبات، والبقع، والتصبغات، ده غير انها مناسبة لكل انواع البشرة.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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