جل البطاطس لتفتيح اثار الندبات والبقع والتصبغات

ماية سلق البطاطس اللي بنتخلص منها، تعتبر كنز ثمين لتحسين البشرة، فهي بتحتوي على عناصر غذائية اساسية بتساعد على تفتيح اثار الندبات، والبقع، والتصبغات، ده غير انها مناسبة لكل انواع البشرة.

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