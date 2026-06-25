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نائب وزير الصحة تتابع بسوهاج تنفيذ الخطة العاجلة للسكان وتوجه بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز رعاية الأم والطفل

نائب وزير الصحة تتابع بسوهاج تنفيذ الخطة العاجلة للسكان وتوجه بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز رعاية الأم والطفل

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نائب وزير الصحة تتابع بسوهاج تنفيذ الخطة العاجلة للسكان وتوجه بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز رعاية الأم والطفل

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نائب وزير الصحة تتابع بسوهاج تنفيذ الخطة العاجلة للسكان وتوجه بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز رعاية الأم والطفل

نائب وزير الصحة تتابع بسوهاج تنفيذ الخطة العاجلة للسكان وتوجه بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز رعاية الأم والطفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 01:24 مساءً - أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، جولة ميدانية موسعة بمحافظة سوهاج، لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بمرافقة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية والأكاديمية.

واستهلت نائب الوزير جولتها بتفقد المركز الطبي بالشهيد، حيث تابعت سير العمل داخل أقسام التطعيمات، والحمل، وتنظيم الأسرة، ومتابعة الطفل، والمشورة الأسرية، ووجهت بتحسين آليات حفظ اللقاحات، ورفع كفاءة المبنى، وتطوير البنية التحتية، والتأكد من توافر الأدوية وسلامة تخزينها.

كما راجعت سجلات متابعة الحوامل، ووجهت باستبعاد مديرة المركز لتقصيرها في أداء مهامها، وأكدت أهمية المتابعة الدقيقة للحالات والتسجيل المنتظم للبيانات، إلى جانب تدريب الفرق الطبية على تقديم خدمات المشورة الصحية والتوعية بالقضايا الإنجابية والصحية.

وخلال لقائها اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بحث الجانبان سبل تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، ورفع كفاءة مركز طبي الشهيد، وتعزيز جهود تحسين خدمات صحة الأم والطفل، فيما أكد المحافظ استمرار التعاون مع وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية وتكثيف حملات التوعية المجتمعية.

واستعرضت نائب وزير الصحة، خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للسكان والتنمية، مشيرة إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 2.1 طفل بنهاية عام 2027، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود لتحسين المؤشرات السكانية، خاصة في المناطق ذات الأولوية.

كما عقدت اجتماعًا مع ممثلي قطاع العلاج الحر، شددت خلاله على ضرورة خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وتشجيع الولادة الطبيعية، ومتابعة ملفات حديثي الولادة، مع تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتدريب الفرق الطبية.

وشهدت الجولة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، إلى جانب عقد لقاءات مع قيادات كلية الطب ونقابتي الأطباء والصيادلة، لبحث دعم التدريب المستمر وتعزيز دور الكوادر الطبية في نشر الوعي بالقضايا السكانية.

وتأتي الجولة في إطار متابعة وزارة الصحة تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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