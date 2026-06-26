الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب «لومن فيلد» قبل مواجهة إيران في كأس العالم (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 مساءً - أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، جولة تفقدية داخل ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، الذي يستضيف مواجهة الفراعنة أمام منتخب إيران ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

واطمأن الجهاز الفني خلال الجولة على جاهزية أرضية الملعب وكافة التجهيزات الخاصة بالمباراة، في إطار التحضيرات الأخيرة قبل اللقاء المرتقب، الذي يسعى خلاله المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة.

ويواصل منتخب مصر استعداداته للمواجهة وسط حالة من التركيز داخل المعسكر، حيث يضع الجهاز الفني اللمسات النهائية على الخطة الفنية قبل انطلاق المباراة أمام المنتخب الإيراني.