البابا تواضروس يستقبل الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير لبحث أنشطة المتحف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 01:24 مساءً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء أمس، الأستاذ الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء استعراض أنشطة المتحف منذ افتتاحه، والإقبال المتزايد من السائحين والزائرين المصريين، في تأكيد على مكانته كأحد أبرز الصروح الثقافية والسياحية فى مصر.

استعراض أنشطة المتحف بعد افتتاحه

وشهد اللقاء مناقشة أبرز الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المتحف المصرى الكبير منذ افتتاحه، والدور الذي يؤديه في التعريف بالحضارة المصرية القديمة، إلى جانب استقباله لوفود وزائرين من مختلف دول العالم.

كما تم استعراض جهود المتحف في تقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين عرض الكنوز الأثرية واستخدام أحدث التقنيات المتحفية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

إقبال سياحي لافت على المتحف

وتناول اللقاء الإقبال الكبير الذي يشهده المتحف المصري الكبير من قبل الأفواج السياحية القادمة من مختلف دول العالم، فضلًا عن تزايد أعداد الزائرين المصريين من مختلف الفئات العمرية، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي بالتعرف على التراث والحضارة المصرية.

ويعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في العالم، ويستهدف تقديم تجربة متحفية حديثة تبرز عظمة الحضارة المصرية أمام الزائرين.

دعم الهوية الثقافية والحضارية لمصر

ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم نشر الوعي بقيمة التراث المصري، ويعزز من دور المتحف المصري الكبير باعتباره نافذة حضارية تعكس تاريخ مصر الممتد عبر آلاف السنين.

كما يؤكد اللقاء أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والثقافية في إبراز الهوية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والحفاظ على الإرث الحضاري.