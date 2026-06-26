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ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

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ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 مساءً - أكد ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر الأول، أن جميع لاعبي الفراعنة يقفون على مسافة واحدة داخل الفريق، مشددًا على أنه لا يوجد تمييز بين لاعب أساسي وآخر بديل، في ظل امتلاك الجميع الهدف نفسه، وهو تحقيق أفضل إنجاز ممكن والوصول لأبعد مرحلة في بطولة كأس العالم.

 

وأعرب ياسر إبراهيم عن أمنياته بالشفاء العاجل لزميليه حمدي فتحي وحسام عبد المجيد والعودة سريعًا إلى الملاعب، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة أي لاعب يشارك على تقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق تطلعاتها.

 

وأوضح مدافع المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعتمد على اختيار الأسلوب الفني الأنسب لكل مباراة وفقًا لطبيعة المنافس وإمكاناته، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يلتزمون بتنفيذ التعليمات ويبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز.

 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني في السادسة صباح السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة نتائجهم الإيجابية وحسم التأهل بأفضل صورة ممكنة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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