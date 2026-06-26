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وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

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وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 مساءً - أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونموًا تاريخيًا خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل.

 

وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية شهد تصاعدًا قياسيًا منذ عام 2014 وحتى الآن؛ حيث قفزت الكميات المصدرة من نحو 2.77 مليون طن في عام 2014 لتصل إلى 9.5 مليون طن بحلول عام 2025، مسجلة نسبة زيادة استثنائية تجاوزت 300%.

 

وأكد فاروق أن هذا التطور يمثل إنجازًا نوعيًا يعكس نجاح الاستراتيجيات القومية في تحويل القطاع الزراعي إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

 

وأرجع وزير الزراعة هذا النمو السريع إلى تبني خطط توسعية طموحة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بالتوازي مع تذليل كافة العقبات الشجرية والإجرائية.

 

وأشار إلى أن الوزارة ركزت على ضمان انسياب حركة التدفقات السلعية، وإزالة المعوقات الفنية التي تمثلت سابقًا في فرض بعض القيود المؤقتة أو ارتفاع نسب الفحوصات الإضافية من قبل الدول المستوردة، مما عزز من تنافسية المحاصيل المصرية عالميًا.

 

وفي السياق ذاته، كشف فاروق أن السلع الزراعية المصرية نجحت في اختراق ونفاذ نحو 170 سوقًا عالميًا حتى الآن.

 

وشهد النصف الأول من العام الحالي 2026 نجاحًا لافتًا بفتح 21 سوقًا دوليًا جديدًا؛ وهي الخطوة التي ساهمت بشكل مباشر في تنويع منافذ التصدير، وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، فضلًا عن دورها المحوري في ضبط الميزان التجاري وتحسين وتيرة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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