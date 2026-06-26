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محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

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محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 مساءً - أعرب محمود صابر، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالتواجد ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تمثيل المنتخب الوطني في المحفل العالمي يمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له. كما وجه الشكر إلى المدير الفني حسام حسن على الثقة التي منحها له وإتاحة الفرصة للمشاركة مع المنتخب.

 

وأوضح صابر أن حسام حسن يولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز جميع اللاعبين على المستويات الفنية والبدنية والذهنية، بما يضمن جاهزية كل عناصر الفريق للمشاركة في أي وقت، مؤكدًا أن سياسة الجهاز الفني تقوم على إعداد جميع اللاعبين بنفس الدرجة من الكفاءة.

 

وأكد لاعب منتخب مصر أن الفريق يدخل مواجهة إيران في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم بعقلية الانتصار فقط، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية، من أجل إسعاد الجماهير المصرية ومواصلة المشوار في البطولة.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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