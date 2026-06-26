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تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

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تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 01:24 مساءً - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة إيران، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، في لقاء يقام في السادسة صباح السبت، وسط آمال كبيرة في حسم بطاقة التأهل.

 

 

مواجهة مصيرية في ختام دور المجموعات

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني في مباراة قوية ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضًا بلجيكا ونيوزيلندا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز موقفهم في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

 

 

ثلاثي هجومي يقود طموحات الفراعنة

وينوي حسام حسن الاعتماد على قوة هجومية ضاربة تضم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو، في محاولة لفرض ضغط مبكر على الدفاع الإيراني واستغلال السرعات في الخط الأمامي.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إيران

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

 

خط الدفاع: أحمد فتوح – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

 

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – إمام عاشور

 

خط الهجوم: مصطفى زيكو – عمر مرموش – محمد صلاح

 

مباراة بحسابات التأهل

تدخل مصر اللقاء بطموحات واضحة في حسم التأهل مبكرًا، معتمدًا على توليفة تجمع بين الخبرة والسرعة في الخط الأمامي، في مواجهة يُتوقع أن تكون من أصعب اختبارات الفراعنة في دور المجموعات.

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

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