​بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 مساءً - ​في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة النقل الذكي وتسهيل حركة تنقل المواطنين بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من "مونوريل شرق النيل" لاستقبال الركاب، وذلك اعتباراً من غد السبت الموافق 27 يونيو 2026.

​تفاصيل التشغيل الكامل للمونوريل

​تمتد المرحلة الثانية من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة المشير طنطاوي، وتضم 6 محطات هي: (استاد القاهرة، هشام بركات، جامعة الأزهر، الحي السابع، المشير أحمد إسماعيل، وجيهان السادات). وبذلك، ينطلق المونوريل في مساره الكامل من محطة إستاد القاهرة وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 22 محطة، وذلك بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً.

​أهمية الربط بين القاهرة والعاصمة الجديدة

​أكد وزير النقل، أن تشغيل هذه المرحلة يمثل طفرة في تسهيل تنقل سكان القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة "استاد القاهرة". وأشار الوزير إلى أن المونوريل يعمل كشريان حيوي يصل المواطنين بالمعالم الرئيسية والمناطق السكنية، ومراكز المؤتمرات، والمستشفيات، والفنادق، والجامعات، ومقرات الشركات الدولية، بالإضافة إلى ربطه بالميادين الحيوية.

​محطات المرحلة الثانية.. تكامل خدمي وتنموي

​تتميز محطات المرحلة الثانية بمواقعها الاستراتيجية:

​استاد القاهرة: بوابة العبور للخط الثالث للمترو، وتخدم مجمع الاستاد الدولي، وفندق سونستا، وهيئة الاستعلامات.

​هشام بركات: تخدم منطقة رابعة العدوية، مستشفى دار الفؤاد، والتجمعات السكنية والمولات التجارية بالمنطقة.

​جامعة الأزهر: توفر وصولاً مباشراً للحرم الرئيسي لجامعة الأزهر، والمدن الجامعية، ومستشفى التأمين الصحي.

​الحي السابع: تخدم واحدة من أعرق مناطق مدينة نصر، ومستشفى الشرطة، ومحكمة مدينة نصر.

​المشير أحمد إسماعيل: تخدم هيئة الطاقة الذرية، شركة "إنبي"، ومدرسة المستقبل للغات.

​جيهان السادات: تعمل كحلقة وصل مع محور "شينزو آبي" ومحور "الوفاء والأمل".

​يُعد المونوريل أيقونة للنقل الحديث، حيث يربط بين عدة وسائط نقل كبرى؛ فيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو (محطة إستاد القاهرة)، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطة مدينة الفنون والثقافة)، مع خطط مستقبلية للربط مع الخطين الرابع والسادس للمترو.

​وفي بادرة تشجيعية، أعلنت إدارة المونوريل عن استمرار تقديم خصم 50% على قيمة التذكرة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، مما يتيح للمواطنين زيارة العاصمة الإدارية واستكشاف معالمها الحضارية بتكلفة مخفضة.