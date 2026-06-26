فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 01:24 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء ومنع أي أنشطة أو فعاليات ترويجية مرتبطة بدعم "مجتمع المثليين" ضمن البرنامج الرسمي للمباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وإيران في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الارتباط بالمبادرة التي أطلقها منظمو مدينة سياتل لوصف مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بـ"مباراة الفخر"، مؤكدًا أن هذه التسمية لا تمثل الاتحاد الدولي.

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وأوضحت الصحيفة أن "فيفا" شدد على أن أي فعاليات أو احتفالات مرتبطة بالمبادرة ليست جزءًا من برامجه الرسمية، وأن المباراة ستقام دون تنظيم أنشطة رسمية داخل الملعب تحمل هذا الوصف.

في السياق ذاته، أصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل المراسلات الأخيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بمباراة منتخب إيران أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وأوضح بيان القسم الإعلامي للمنتخب الإيراني أن الاتحاد الإيراني عبّر بشكل رسمي عن ملاحظاته ومخاوفه عبر سلسلة من الرسائل والاجتماعات مع "فيفا"، في إطار التنسيق الخاص بالمواجهة المرتقبة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد لمنتخبي مصر وإيران أنه لن يتم تنظيم أي فعاليات أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذا الموضوع داخل الملعب أو ضمن البرنامج الرسمي للمباراة، مع السماح في الوقت ذاته بحضور جميع المشجعين دون أي تمييز.

وأضاف البيان أن مصر وإيران تربطهما علاقات ثقافية ودينية مشتركة، مؤكدًا أن المواقف التي عبّرت عنها الاتحادات تعكس قيمًا ومعتقدات متقاربة بين الشعبين، بينما دعا البيان الاتحاد الدولي إلى مراعاة آراء المنتخبات المشاركة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأجواء المباريات والفعاليات المصاحبة لها، بما يضمن احترام خصوصية كل طرف.

واختتم الاتحاد الإيراني بيانه بالإشارة إلى أن "فيفا" يدرك الموقف المشترك للجانبين، وقد التزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إقامة أي فعاليات أو أنشطة ترويجية داخل الملعب أو ضمن البيئة الرسمية للمباراة.