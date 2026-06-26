فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

«الخارجية» تحتفل بالذكرى المئوية الثانية على تأسيسها وتدشن متحف الدبلوماسية المصرية

«الخارجية» تحتفل بالذكرى المئوية الثانية على تأسيسها وتدشن متحف الدبلوماسية المصرية

البابا تواضروس يستقبل الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير لبحث أنشطة المتحف

البابا تواضروس يستقبل الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير لبحث أنشطة المتحف

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب «لومن فيلد» قبل مواجهة إيران في كأس العالم (صور)

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب «لومن فيلد» قبل مواجهة إيران في كأس العالم (صور)

​بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدا

​بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدا

الرئيسية أخبار مصرية

فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 01:24 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء ومنع أي أنشطة أو فعاليات ترويجية مرتبطة بدعم "مجتمع المثليين" ضمن البرنامج الرسمي للمباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وإيران في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

 

 

 

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الارتباط بالمبادرة التي أطلقها منظمو مدينة سياتل لوصف مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بـ"مباراة الفخر"، مؤكدًا أن هذه التسمية لا تمثل الاتحاد الدولي.

 

 

 

فيفا يرضخ لنداءات مصر وإيران قبل موقعة كأس العالم 2026

وأوضحت الصحيفة أن "فيفا" شدد على أن أي فعاليات أو احتفالات مرتبطة بالمبادرة ليست جزءًا من برامجه الرسمية، وأن المباراة ستقام دون تنظيم أنشطة رسمية داخل الملعب تحمل هذا الوصف.

 

في السياق ذاته، أصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل المراسلات الأخيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بمباراة منتخب إيران أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026.

 

وأوضح بيان القسم الإعلامي للمنتخب الإيراني أن الاتحاد الإيراني عبّر بشكل رسمي عن ملاحظاته ومخاوفه عبر سلسلة من الرسائل والاجتماعات مع "فيفا"، في إطار التنسيق الخاص بالمواجهة المرتقبة.

 

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد لمنتخبي مصر وإيران أنه لن يتم تنظيم أي فعاليات أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذا الموضوع داخل الملعب أو ضمن البرنامج الرسمي للمباراة، مع السماح في الوقت ذاته بحضور جميع المشجعين دون أي تمييز.

 

وأضاف البيان أن مصر وإيران تربطهما علاقات ثقافية ودينية مشتركة، مؤكدًا أن المواقف التي عبّرت عنها الاتحادات تعكس قيمًا ومعتقدات متقاربة بين الشعبين، بينما دعا البيان الاتحاد الدولي إلى مراعاة آراء المنتخبات المشاركة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأجواء المباريات والفعاليات المصاحبة لها، بما يضمن احترام خصوصية كل طرف.

 

واختتم الاتحاد الإيراني بيانه بالإشارة إلى أن "فيفا" يدرك الموقف المشترك للجانبين، وقد التزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إقامة أي فعاليات أو أنشطة ترويجية داخل الملعب أو ضمن البيئة الرسمية للمباراة.

 

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق