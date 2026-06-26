فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

«الخارجية» تحتفل بالذكرى المئوية الثانية على تأسيسها وتدشن متحف الدبلوماسية المصرية

«الخارجية» تحتفل بالذكرى المئوية الثانية على تأسيسها وتدشن متحف الدبلوماسية المصرية

البابا تواضروس يستقبل الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير لبحث أنشطة المتحف

البابا تواضروس يستقبل الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير لبحث أنشطة المتحف

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب «لومن فيلد» قبل مواجهة إيران في كأس العالم (صور)

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب «لومن فيلد» قبل مواجهة إيران في كأس العالم (صور)

​بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدا

​بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدا

الرئيسية أخبار مصرية

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 مساءً - أكد مروان عطية، لاعب خط وسط منتخب مصر، أن جميع لاعبي الفراعنة يدخلون مواجهة إيران بتركيز كامل ورغبة قوية في تحقيق الفوز، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء دور المجموعات بانتصار جديد.

 

 

وقال مروان عطية إن منتخب مصر لا ينشغل بحسابات ترتيب المجموعة، بل يركز فقط على حصد النقاط الثلاث، في إطار سعيه لمواصلة المشوار والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في بطولة كأس العالم.

 

وأضاف أن التعادل أمام بلجيكا ثم الفوز على نيوزيلندا منحا اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثقة متزايدة قبل المواجهات المقبلة، مؤكدًا أن المساندة الجماهيرية تمثل حافزًا مهمًا للاعبين وتدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق