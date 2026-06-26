مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 مساءً - أكد مروان عطية، لاعب خط وسط منتخب مصر، أن جميع لاعبي الفراعنة يدخلون مواجهة إيران بتركيز كامل ورغبة قوية في تحقيق الفوز، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء دور المجموعات بانتصار جديد.

وقال مروان عطية إن منتخب مصر لا ينشغل بحسابات ترتيب المجموعة، بل يركز فقط على حصد النقاط الثلاث، في إطار سعيه لمواصلة المشوار والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في بطولة كأس العالم.

وأضاف أن التعادل أمام بلجيكا ثم الفوز على نيوزيلندا منحا اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثقة متزايدة قبل المواجهات المقبلة، مؤكدًا أن المساندة الجماهيرية تمثل حافزًا مهمًا للاعبين وتدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر.