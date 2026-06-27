منتخب مصر يحسم تأهله إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 قبل مواجهة إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 06:30 صباحاً - حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران، والمقرر إقامتها في السادسة صباح اليوم السبت.

وجاء تأهل الفراعنة بعد نتائج المجموعة الثامنة، التي تضم السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، حيث انتهت مواجهة السعودية وكاب فيردي بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي ضمنت لمنتخب مصر العبور إلى الدور التالي.

ورفع هذا السيناريو رصيد المنتخب المصري إلى 4 نقاط، ليحسم تأهله ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، متفوقًا على عدد من المنتخبات التي أنهت دور المجموعات برصيد 3 نقاط.

وبذلك، يخوض منتخب مصر مواجهة إيران بأريحية بعد ضمان التأهل، بينما يتطلع الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية.