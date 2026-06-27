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طارمي يقود تشكيل إيران لمواجهة مصر في كأس العالم

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طارمي يقود تشكيل إيران لمواجهة مصر في كأس العالم

طارمي يقود تشكيل إيران لمواجهة مصر في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 06:30 صباحاً - كشف أمير قلعة نويي المدير الفني لمنتخب إيران عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب مصر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم، على استاد لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.


وجاء تشكيل ايران كالتالي :
 

حارس المرمى: علي رضا بيرانفاند

 

خط الدفاع: رامين رضائيان - شجاع خليل زادة  - علي نعمتي - حسين كنعاني  - ميلاد محمدي

 

خط الوسط: محمد قرباني - سعيد عزت الله - سامان قدوس - محمد محبي

 

الهجوم: مهدي طارمي


فيما أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة والذي جاء كالتالي:

 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

 

خط الوسط: محمود صابر، مهند لاشين، إمام عاشور.

 

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى زيكو.

 

ويلتقى منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام منتخب إيران فى السادسة صباح اليوم السبت، على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تأكيد التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في البطولة.

 

 

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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