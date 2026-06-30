الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرؤساء الهيئات القضائية ويؤكد: استقلال القضاء ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:24 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية لرؤساء عدد من الهيئات القضائية، في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة لمؤسسات العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وأدى اليمين القانونية كل من المستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.

وفي إطار تقدير الدولة لرموز القضاء، منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد أحمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تكريمًا لما قدموه من إسهامات وجهود بارزة في خدمة الوطن، وتعزيز منظومة العدالة، وتطوير العمل القضائي.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب، خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد، عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة ترسيخ دولة القانون، وتعزيز قيم العدل والمساواة، بما يدعم مسيرة العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية تواصل دعم استقلال القضاء باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للدولة الحديثة، مؤكدًا التزام جميع مؤسسات الدولة بإنفاذ القانون، وصون الحقوق، وإعلاء قيم الحق والعدالة في إطار مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد الرئيس بالدور الوطني الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات القضائية في حماية المال العام، والحفاظ على ممتلكات الدولة، ومواجهة الفساد والإرهاب، وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أن تطوير منظومة التقاضي وتسريع إجراءاته يمثلان أحد أهم محاور تحديث العدالة في مصر.

كما نوّه الرئيس بما تحقق من تقدم في تحديث آليات العمل القضائي، إلى جانب الخطوات التي عززت حضور المرأة المصرية داخل السلك القضائي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف مؤسساتها.