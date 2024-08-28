انت الأن تتابع خبر طريقة تثبيت تردد قناة ميكي أطفال الجديد والمميز 2024 على القمر الصناعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة ميكي أطفال هي من أشهر القنوات التي تهتم بالأطفال، في تقديمها وإذاعتها إلى محتوى طفولي وكرتوني مميز، يرغب ملايين المتابعين من مشاهدته على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن القناة تعمل كذلك على التسلية الخاصة بالطفل، بما تتناسب هذه القناة مع كافة الأعمار حول العالم، وعليه سنوضح لكم أبرز التحديثات الخاصة بإستقبال وتنزيل التردد الجديد لقناة ميكي، حتى يتعرف عليها الجميع.

يمكنك القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة ميكي أطفال الجديد والمميز على الأقمار الصناعية المختلفة، ومتابعة كل ما هو مميز في عالم الطفل والكرتون، وذلك بإتباع البيانات الخاصة بالقناة، والمتمثلة على النحو التالي:-

القمر الصناعي قناة ميكي الجديد يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11526.

معامل الترميز لقناة ميكي أطفال فهو 27500.

إضافة إلى أن استقطاب قناة ميكي أطفال فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 4/3.

تردد قناة ميكي أطفال 2024 العرب سات

ولقناة ميكي أطفال تردد اخر على العرب سات، يسهل القيام بإستقبالها عليه، ومشاهدة كل ما تقدمه على مدار اليوم دون توقف، وذلك بإتباع الأتي:-