ارتفاع قياسي للذهب مع دعم بيانات التضخم الأمريكية لتوقعات خفض الفائدة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 03:00 مساءً - سي إن بي سي_ سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء، في حين دعمت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4591.49 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4634.33 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.3 % إلى 4617.90 دولار عند ‌التسوية.

وقال مدير تداول المعادن لدى هاي فيوتشرز، ديفيد ميجر “السبب وراء الارتفاع الطفيف في جميع الأسواق هو بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية (والتي) تنبئ بزيادة احتمال أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في المستقبل”.

وارتفع مؤشر أسعار ‌المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة 0.2 % على أساس شهري ‍في ديسمبر كانون الأول مقابل 0.3 % توقعها المحللون و2.6 % على أساس سنوي في الشهر نفسه انخفاضا من 2.7 % قدرها المحللون.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة، في وقتٍ تدرس فيه واشنطن خيارات الرد على التطورات في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وفي سياقٍ متصل، تتوقع مؤسسات مالية كبرى، من بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، تنفيذ تخفيضين في معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، خلال يونيو وسبتمبر.

وعادةً ما تميل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، إلى تحقيق أداء أفضل في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وكذلك خلال فترات التوتر الجيوسياسي أو عدم الاستقرار الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.7% إلى 88.95 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.‌9% إلى 2387.35 دولار في حين زاد البلاديوم 1.9% إلى 1875.35 دولار للأوقية.

