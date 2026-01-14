الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الأندية السعودية تحركات مثيرة خلال الأيام الماضية، حيث تلقى نادي القادسية عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد، يسعى من خلاله إلى التعاقد مع مدافع الفريق الأول جهاد ذكري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، يأتي هذا العرض في إطار سعي الاتحاد لتعزيز صفوفه ودعمه بالموهبة الشابة، كما وصل إلى القادسية خطاب من الهلال يعبّر عن رغبة النادي في شراء عقد لاعب آخر هو محمد أبو الشامات بشكل نهائي. هذه التطورات تشير إلى اهتمام الأندية الكبرى بلاعبي القادسية وتحركاتهم الملحوظة في الدوري السعودي

اتحاد الكرة يقدم عرضاً رسمياً لضم نجم القادسية وسط تفاصيل مثيرة حول المفاوضات

عرض الاتحاد وتوجهاته

يواصل نادي الاتحاد التحرك لتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، حيث يسعى للتركيز على تدعيم خط الدفاع بجودة عالية من خلال التفاوض مع جهاد ذكري، ويعتبر الإعارة فرصة مثالية للنادي لاستفادته من مهارات اللاعب وقدراته في تعزيز الأداء الدفاعي للفريق

يتطلع الاتحاديون إلى تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات القادمة، مما يجعل خيارات تعزيز الصفوف أمرًا ضروريًا في الفترة الحالية، لا سيما مع اقتراب المنافسات من مراحلها الحاسمة

رغبة الهلال في ضم أبو الشامات

بينما تبرز نية نادي الهلال في شراء عقد محمد أبو الشامات، يأتي ذلك ضمن استراتيجيتهم لتعزيز الفريق بعقود طويلة الأمد، وهذا يعكس الرغبة الحالية لدى الزعيم في الاستثمار في اللاعبين المحليين

يعتبر أبوشامات من العناصر الشابة والتنافسية، مما يجعله خيارًا جذابًا للنادي لتعزيز خططه المستقبلية، كما أن الانتقال المحتمل لنجم القادسية يحظى باهتمام كبير من جماهير الهلال

وضع إدارة القادسية الحالي

تتجه إدارة القادسية إلى دراسة العروض المقدمة بشكل شامل، حيث تبحث في كافة الجوانب الفنية والمالية قبل اتخاذ القرار النهائي، أدركت الإدارة أهمية الحفاظ على العناصر الأساسية التي تساهم في نجاح الفريق في المنافسات المحلية

مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الحالية، يتوقع أن تخرج الإدارة بقرارات حاسمة قد تؤثر على مستقبل الفريق، سواء بقبول تلك العروض أو بالبقاء على العناصر الحالية والتأكيد على استمراريتها