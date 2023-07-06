بكيس تانج .. حضري كمية كبيرة من كيك البرتقال الشهي بطريقة أفضل من محلات التحلية

انت الأن تتابع خبر بكيس تانج .. حضري كمية كبيرة من كيك البرتقال الشهي بطريقة أفضل من محلات التحليةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم اقوى طريقة لتحضير كيكة البرتقال بطريقة اقتصادية وبنكهه مميزة يعشقها الكل، سوف نقوم بعرض طريقة تحضيرها خطوة بخطوة، ولأجل أن تحصلي على ألذ وأشهى كيكة برتقال، سوف نضيف كيس تانج ليضيف لها مذاق خاص ولون مميز."

المكونات

عدد 2 بيضة.

كوب ونصف سكر.

واحد كوب ماء.

¾ كوب من الزيت.

2,5 كوب من الدقيق المنخول.

كيس تانج.

كيس بيكنج بودر.

كيس فانليا .

2 ملعقة من الخل الأبيض.

الطريقة

ندهن الصينية أو قالب الكيك قبل البدء في العمل، ونتركه جانبا.

نقوم بوضع البيض في الخلاط.

ثم نضع عليه السكر.

ثم نضع الزيت.

ثم نقوم بوضع الماء ومعلقتي الخل.

ثم أضافه كيس التانج .

يتم ضرب جميع المكونات السابقة في الخلط لمدة ثلاث دقائق.

يتم سكب الخليط في طبق غويض.

نضع عليه الدقيق المضاف إليه مسحوق البيكنج بودر.

يتم التقليب بملعقة خشب في اتجاه واحد وبخفة حتى الحصول على عجينة لينة.

ثم صبها في صينية مقاس 24 في حاله لو كنتي ترغبين في ارتفاع عال للكيك.

يتم وضعها في فرن متوسط الحرارة لمده تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة.

لا يتم فتح الفرن قبل نضج الكيك، حتى لا يدخل الهواء البارد فيهبط الكيك.

كيف أختبر نضج الكيكة ؟

لمعرفة نضج الكيكة ، نضع خلة، أو عود كبريت، أو سن سكينه في منتصف الصينية، إذا خرج دون التصاق الكيك فيه، فهذا يدل على نضجه.

تقدم مع كوب من الشاي.

أسرار نجاح الكيك

من أهم أسرار ونجاح أي كيك تقومين بإعداده، هو استخدام دقيق خاص بالحلويات ليس دقيق متعدد الأغراض.

استخدام سكر أبيض ليعطي لونا فاتحا ومميزا للكيك.

استخدام زيت ذرة أو عباد شمس شرط يكون لونه فاتح.

ولدعم طعم الكيك أكثر ضع القليل من بشر البرتقال.

لا يتم فتح باب البوتاجاز قبل نصف ساعة على الأقل.

إضافة ملعقة من الخل أثناء العجن.

كيكة البرتقال