أسرار فرد الشعر بالقهوة والنشا سيصبح كخيوط الحرير بأقوى بديل للبروتين

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رياض - احمد صلاح - فرد الشعر بالقهوة والنشا من افضل الطرق الطبيعية التي تساعد في فرد وتنعيم الشعر، حيث انها من التجارب الفعلية لهذه الوصفة وقد أثبت تعامل الكرياتين بل وبالامكان أن تتفوق عليه.

ويأتي ذلك لتوفير الكثير من الوقت والتكاليف وليس ذلك فحسب، فالكرياتين مع الوقت يجهد الشعر بالفعل ويسبب له الكثير من المشاكل على المدى البعيد.

فرد الشعر بالقهوة والنشا

القهوة والنشا يعتبروا من المكونات الطبيعية الفعالة للشعر والتي تقدم كثير من الفوائد، ومن أهم هذه الفوائد فرد الشعر بدون أي أثار جانبية سواء على المدى القريب أو البعيد، ولذلك نقدم لكم هذه الوصفة الطبيعية منهم لفرد الشعر:

المكونات

ملعقة حجم كبير من النشا.

ملعقة حجم كبير من القهوة.

ملعقة حجم كبير من زيت جوز الهند.

ملعقة حجم صغير خل.

فنجان قهوة مغلية.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بتحضير فنجان القهوة المغلية، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة النشا والقهوة البودرة ونقوم بخلط المكونات مع بعضهم حتى يتجانسوا جيدًا.

ثم نخلط الزيت مع الخل جيدًا ونقوم بتقليبهم حتى يتجانسوا مع بعضهم جيدًا، ونقوم بإضافة هذا الخليط إلى الخليط السابق ونخلطهم إلى أن تتجانس كل المكونات جيدًا.

بمجرد أن يصبح الخليط كريمي نقوم بتقسيم الشعر، ونوزع الكمية المحضرة بفرشاة صغيرة حتى يتغلغل الشعر بالكامل.

وبعد ذلك نقوم بإحضار الغطاء البلاستيكي المخصص لحماية الشعر من الماء، ونتركه فترة لا تقل عن ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونستخدم الشامبو المخصص للشعر، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر.

نصائح لفرد الشعر بالقهوة والنشا

توجد بعض النصائح التي من الضروري إتباعها للعناية بالشعر وفرده بشكل جيد وخاصًة مع استخدام القهوة والنشا وهي:

استخدام الشامبو المخصص لنوع الشعر لا يزيد عن مرتين في الأسبوع.

من أهم الأمور التي تساعد في فرد الشعر استخدام البلسم لترطيب الشعر.

القهوة والنشا من المواد الطبيعية التي تساعد على تنعيم وفرد الشعر بشكل كبير.

لقد قدمنا لكم في هذا المقال طريقة فردالشعربالقهوةوالنشا التي سوف تنال إعجاب كل من يقوم بتجربتها، كما أوضحنا لكم فوائد القهوة وفوائد النشا للشعر بشكل كبير بعيدًا عن استخدامهم كخلطة للفرد فقط، وبشكل عام يمكننا الوثوق في الفوائد التي تقدمها المكونات الطبيعية للشعر أكثر من المواد الكيميائية.