انت الان تتابع خبر عروس مصرية تقوم بهذا الأمر المخزي والمعيب في عرسها وتتسبب في وفاة زوجها في قاعة الزفاف..لن يصدق عقلك ما الذي فعلته!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي الجمعة الماضية شاب مصري فجأة خلال حفل خطوبته أثناء رقصه مع خطيبته وسط الحضور. تم نقل الشاب المتوفى إلى مستشفى السلام في بورسعيد حيث تم تشخيص وفاته بسبب توقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية مفاجئة.

وبحسب التحقيقات، فإن الشاب تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء رقصه مع خطيبته خلال حفل خطوبته في "القاعة الفرنسية" بحي الشرق في بورسعيد، وتم نقله على الفور إلى المستشفى.