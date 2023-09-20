انت الأن تتابع خبر تغنيك عن الأدوية.. 8 مشروبات رهيبة تخفض الكولسترول في الدم فوراً وتقلل الترسبات على جدران الشرايين.. جربها ولن تندم ابداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت أن مادة الكاتيكين، الموجود في بعض أشكال الشاي مثل الشاي الأخضر والأسود والشاي الصيني الأسود، تخفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) وتزيد مستويات الكولسترول الجيد وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

وفيما يلى أنواع الشاي التي تساعد في التخلص من الكوليسترول في الدم

شاي أخضر

شرب الشاي الأخضر باعتدال يمكن أن يساعدك على التحكم في مستويات الكولسترول السيئ، ويعد الشاي الأخضر أحد أكثر أنواع الشاي شعبية في العالم، وهي مليئة بمضادات الأكسدة الأساسية، بما في ذلك الكاتيكين، والتي تعتبر رائعة لخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

شاي الحلبة

يعتبر شاي الحلبة مشروبًا رائعًا للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، هذه البذور مليئة بالألياف، ما يساعد على ربط الكولسترول في الجهاز الهضمي ومنع امتصاصه في مجرى الدم.

شاي الكركم

الكركم المعروف أيضًا باسم هالدي مليء بالكركمين وهو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، شاي الكركم معروف أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لقد ثبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول ويحسن صحة القلب.

شاي الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في خفض نسبة الكوليسترول، ويحتوي على مركب يسمى جينجيرول، والذي ثبت أنه يمنع امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي.

شاي الثوم

شاي الثوم هو شاي لاذع معروف بخصائصه المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية، يحتوي الثوم أيضًا على مركبات ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم وتحسن صحة القلب.

شاي أملا هو مشروب يعتبر مصدرًا غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى. تمت دراسة فوائد هذا الشاي وتبين أنه يمكنه خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين صحة القلب. لذا، يعتبر شرب شاي أملا جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مستويات الكوليسترول.

أما شاي الأشواجاندا، فهو مزيج ساخن رائع يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة. يحتوي هذا الشاي على جذر الأشواجاندا، والذي يعتبر عشبة مهدئة وقابلة للتكيف. فهي تساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد وتحسن صحة القلب. لذا، يمكن إضافة شاي الأشواجاندا إلى نظامك الغذائي عندما تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

باختصار، يعتبر شاي أملا وشاي الأشواجاندا إضافة رائعة لنظام غذائي صحي. فهما يساعدان في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب. لذا، يمكن تناولهما بانتظام كجزء من نمط حياة صحي ومتوازن.