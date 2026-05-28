وزارة الصحة: 244.4 مليون جنيه استثمارات تطوير مستشفى العلمين النموذجى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 01:24 مساءً - كشفت بيانات وتصريحات وزارة الصحة والسكان عن ضخ استثمارات ضخمة لتطوير القطاع الصحي بمدينة العلمين الجديدة ومحافظات الساحل الشمالي، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية والتوسع في المشروعات الصحية الحديثة.

وأكد وزارة الصحة والسكان أن إجمالي قيمة تطوير وإنشاء المشروعات الصحية خلال السنوات الماضية بلغ نحو 177 مليار جنيه، ضمن خطة شاملة لتأهيل المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في الخدمات العلاجية بالمناطق الجديدة والساحلية.

تطوير مستشفى العلمين النموذجى

وشملت الاستثمارات تطوير مستشفى العلمين النموذجي بتكلفة بلغت 244.4 مليون جنيه، بطاقة 71 سريراً، مع تزويده بأحدث الأجهزة الطبية وأقسام الرعاية والطوارئ والعمليات، بما يساهم في خدمة المواطنين ورواد مدينة العلمين والساحل الشمالي على مدار العام.

كما تضمنت خطط الإنفاق الصحي تنفيذ مشروع مستشفى «سَكينة» للصحة النفسية بمدينة العلمين الجديدة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليارات جنيه، ليصبح واحداً من أكبر المشروعات المتخصصة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنطقة.

وتواصل وزارة الصحة تنفيذ خطط التوسع في المشروعات الصحية المشتركة مع وزارة الإسكان داخل مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، بهدف إنشاء منظومة طبية متطورة تدعم التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية بالمدينة، وتوفر خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.