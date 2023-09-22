للكبار فقط كيوم ولدتها أمها بدون خجل .. القشطة ملكة جمال لبنان لاميتا فرنجية تشعل غرائز الشباب بالبكيني الأحمر الناري المكشوف … اتفرج علي الوحش

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رياض - احمد صلاح - قامت الفنانه اللبنانيه الجميله صاحبه الاداء الرائع والاطلالات المميزه التي دائما ما تثير حولها بطريقه كبيره جدا النجم اللبنانيه لاميتا فرنجيه خطفت الانظار في اطلانتها الاخيره.

حيث قامت النجمه اللبنانيه لاميتا فرنجيه بنشر عده صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام والتي ادت الى الاعجاب كبيره جدا حيث كانت تقضي حفله عيد ميلادها والتي لاقت اعجاب كثيرا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت لاميتا فرنجيه وهي ترتدي قميص من اللون الاحمر اللاصق علي الجسد بطريقه كبيره جدا وكان مكشوفا جدا من جهه الصدر والكتفين بطريقه كبيره جدا بهذه الاطلاله الجريئه منها للغايه بطريقه في غايه الروعه والجمال انا ظهرت فيها جمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها مثير للغايه.

وعلق بعض المتابعين علي هذه الإطلالة معبرين عن إعجابهم علي صاحبة الاطلالات الرائعه منها والتي تعتمد فيها علي اظهار مفاتنها وعلقت لاميتا فرنجيه علي حفل عيد ميلادها وقالت شكرا لكم جميعا علي فرحتي التي في حفل عيد ميلادي .

و كانت لاميتا فرنجيه بصحبت اصدقائها والتي كانو يصورونها بملابس العارية والمكشوفة من الصد والكتفين وكانت تقوم لإطفاء الشمع.