المغرب يرافق البرازيل إلى دور الـ 32

المغرب يرافق البرازيل إلى دور الـ 32بلغ منتخبا البرازيل والمغرب، الدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزهما على اسكتلندا وهايتي 3 - صفر و4 - 2 على الترتيب، اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ولعب فينيسيوس جونيور دوراً رئيسياً في تفوق منتخب البرازيل على اسكتلندا، بعدما قاد كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى حسم المواجهة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، والتربع على عرش المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في المركز الأول في حين ظل منتخب اسكتلندا في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، خطف المغرب انتصاراً مثيراً على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة شهدت أهدافاً جميلة من لاعبي المنتخب الهايتي، ليرفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر، المتساوي معه في ذات الرصيد، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب في المونديال الحالي.

في المقابل، بقي منتخب هايتي، الذي ودع المسابقة منذ الجولة الماضية، في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع مبارياته الثلاث التي لعبها في المجموعة.