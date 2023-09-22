انت الان تتابع خبر عاجل وحصري .. عقار سكني ضخم في مصر يسقط على رأس ساكنيه ويقتلهم جميعاً والحكومة تعلن الطوارئ القصوى بسبب المباني المهددة بالانهيار!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار عقار سكني بالكامل في مدينة الإسكندرية المصرية، مما أثار حالة من الفزع والرعب بين الجيران. وقد تسبب الحادث في هلع كبير بين السكان المحليين، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من حجم الانهيار، إلا أنه لم يتسبب في أي خسائر بشرية أو تضرر في العقارات المجاورة، حيث كان العقار غير مأهول بالسكان ومكون من 4 طوابق. وقد تلقت غرفة عمليات الحي بلاغًا بشأن وقوع أجزاء من العقار قبل الحادث، وقد أكد رئيس الحي أنه كان هناك قرار بالهدم الكامل للعقار.

تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا هامًا بأهمية الحفاظ على سلامة المباني والعقارات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتها وصيانتها بشكل دوري. يجب أن يكون لدى السلطات المحلية دور فاعل في مراقبة حالة المباني وتنفيذ القرارات اللازمة لضمان سلامتها وسلامة السكان المجاورين.

نأمل أن يكون هذا الحادث درسًا للجميع في ضرورة الحذر والتأكد من سلامة المباني قبل السكن فيها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.