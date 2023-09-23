فضيحة بجلاجل هزت شاشات التلفزيون..شاهد أجمل مذيعة نسيت للحظات انها على الهواء مباشرةً .. وما فعلته مع المصور بدون خجل فجر غضب كل العرب والمسلمين.؟!..

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الرياض - روايدا بن عباس - في كثير من الأحيان، يقع مقدمو البرامج التلفزيونية في أخطاء أثناء البث المباشر على الشاشة. فالخطأ هو جزء من الطبيعة البشرية، حتى لو كان المذيع محترفًا وماهرًا في عمله.

وقد حدث ذلك لمقدمة البرامج في تلفزيون المستقبل، يمنى نوفل، حيث لم تنتبه إلى أن الكاميرا تعمل وأنها تظهر مباشرة أمام آلاف المشاهدين.

فقامت بطريقة عفوية بترتيب شعرها، وحاولت أن تمازح المصور بكلمة "سئيل"، وهي كلمة لبنانية تستخدم للتعبير عن خفة دم الشخص الآخر خلال المزاح.