رئيس بعثة الحج: غداً مغادرة الحجاج المتعجلين من منى إلى مكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 04:24 مساءً - تنطلق خلال الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة، أولى مراحل تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، وذلك بعد انتهائهم من أداء شعيرة رمي الجمرات بنجاح.

بعثة الحج تكشف خطة تفويج حجاج القرعة بعد رمي الجمرات

وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن مسؤولي بعثة القرعة سيبدأون في تحريك الحجاج المتعجلين من مخيماتهم عقب منتصف الليل مباشرة، موضحاً أن عملية النقل ستتم على دفعات متتالية على مدار اليوم لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن ومنع التكدس.

أما بالنسبة للحجاج غير المتعجلين، فأشار رئيس البعثة إلى أن عملية تفويجهم من مخيمات منى إلى فنادق مكة ستبدأ اعتباراً من بعد منتصف ليلة السبت المقبل، وستجرى أيضاً عبر دفعات منظمة ومجدولة طوال اليوم.

وفي لفتة طمأنت أسر الحجاج في مصر، أكد مساعد وزير الداخلية أن غرف العمليات المركزية لبعثة حج القرعة لم تتلقَ أية بلاغات تفيد بوجود تائهين، سواء خلال عملية التصعيد إلى جبل عرفات، أو النفرة إلى المزدلفة ومنها إلى منى.

وأرجع رئيس البعثة هذا النجاح الاستثنائي إلى التخطيط المسبق والموقع المتميز لمخيمات القرعة في عرفات، والتي توسطتها مواقف الحافلات بشكل مباشر، مما أسهم في تسريع نفرة الحجيج إلى مزدلفة في وقت قياسي وغير مسبوق، وقطع الطريق تماماً أمام فرص ضلال أو توهان أي حاج.