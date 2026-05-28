الناميبية توانيانيوكوا تقود مواجهة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

الناميبية توانيانيوكوا تقود مواجهة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 04:24 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر تحت 17 عاماً أمام منتخب تنزانيا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

 

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء إلى الحكمة الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا كحكمة ساحة، ويعاونها الزامبية نانسي كاستيو كمساعدة أولى، والنيجرية ساكينا حميدو كمساعدة ثانية، بينما يتولى الكاميروني ويلي ستيفان مهمة الحكم الرابع.

 

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

 

وكان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، عقب بلوغهما الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

