محمد صلاح خارج حسابات المنتخب في مواجهة روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 04:24 مساءً - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إعفاء محمد صلاح قائد منتخب مصر، من مواجهة منتخب روسيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس، في اختبار ودي على استاد القاهرة الدولى، فى البروفة قبل الأخيرة استعدادا لكأس العالم 2026.

ويستهدف حسام حسن منح محمد صلاح قسطا من الراحة بعد انتهاء مشواره مع ليفربول الإنجليزى والذى قرر الرحيل بنهاية الموسم وبدء رحلة جديدة، لتجهيزه لمباراة البرازيل الودية المقبلة.

محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب



انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي السابق ، لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات الماضية استعدادا لكأس العالم 2026.

كان ليفربول أقام حفل وداع مؤخرا للفرعون المصري قبل أن يصل القاهرة وينضم لمعسكر المنتخب قبل ساعات من ودية روسيا مساء اليوم .



محمد صلاح أمام روسيا



ونجح محمد صلاح في إحراز هدف منتخب مصر الوحيد في شباك روسيا في دور المجموعات بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وانتهت بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يسعى حسام حسن لتحقيق أقصى استفادة من مواجهة روسيا، خاصة وأنه سيعلن القائمة النهائية المشاركة فى كأس العالم غدا الجمعة وتحديدا قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم، كما يجرب العميد بعض الخطط والأفكار التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها فى كأس العالم.

وعقد حسام وإبراهيم حسن أكثر من جلسة مع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر خلال الأيام الماضية، لمطالبة جميع اللاعبين ببذل قصارى جهدهم لنيل شرف المشاركة فى كأس العالم والتمسك بالفرصة للاستمرار فى القائمة النهائية لكأس العالم.

ومن المقرر أن يمنح حسام حسن الفرصة لبعض اللاعبين فى ودية روسيا للحكم على مستواهم عن قرب قبل إعلان القائمة النهائية، ومن بينهم محمد عبد المنعم فى خط الدفاع وحمزة عبد الكريم وأقطاى عبد الله ومصطفى زيكو.

ويغيب عن الفراعنة خلال اللقاء حمدى فتحى بسبب الإيقاف على خلفية البطاقة الحمراء التى حصل عليها فى المباراة الودية أمام إسبانيا التى انتهت بالتعادل السلبى.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر فى ودية روسيا، مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح فى الدفاع، ومروان عطية وإمام عاشور فى الوسط، وتريزيجيه وزيزو وأقطاى عبد الله "حمزة عبد الكريم" فى الهجوم.

وتشهد المباراة حضور الجماهير بشكل مجانى بعد قرار شركة العاصمة الإدارية الجديدة بدعوة الجماهير لدعم المنتخب قبل كأس العالم، على أن يتم حجز واستلام التذاكر من خلال شركة تذكرتى احتفالا بمرور 10 سنوات على انشاء الشركة.

يأتى ذلك فى إطار دعم المنتخب الوطنى قبل مشاركته فى كأس العالم 2026، وإتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة المنتخب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فى أجواء جماهيرية تليق بالكرة المصرية.

فى المقابل، يقود منتخب روسيا المدير الفنى فاليرى كاربن (57 سنة) منذ 26 يوليو 2021 ولعب الفريق معه 32 مباراة تفوق فى 21 منها وتعادل فى 9 وخسر مباراتين فقط وسجل 84 هدفاً مقابل 14 فقط فى شباكه.

ويفتقد الدب الروسى خلال هذا اللقاء حارسه الأول ماتفى سافونوف بسبب ارتباطه بمواجهة فريقه الفرنسى باريس سان جيرمان أمام أرسنال الإنجليزى فى نهائى دورى أبطال أوروبا فى 30 مايو الحالي.

ويغيب المنتخب الروسى عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالى بسبب العقوبة التى فرضها الاتحاد الدولى على نظيره الروسى فى شهر فبراير 2022 بسبب الحرب على أوكرانيا