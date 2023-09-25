انت الان تتابع خبر الكارثة ستحدث خلال ساعات.. العالم الهولندي ينهار من البكاء ويفقد السيطرة على نفسه بعد هذه النبوءة المرعبة !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر العالم الهولندي المثير للجدل في مجال الزلازل، فرانك هوغربيتس، من وقوع زلزال قوي بقوة 8.5 درجة على مقياس ريختر في الساعات القليلة القادمة، مما أثار حالة من الرعب بين الناس.

وأفادت هيئة "SSGEOS" أنه بناءً على تزامن تواجد كواكب المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر الحالي، فإنه من المتوقع حدوث زلازل قوية في 23 و24 سبتمبر، وقد نشرت الهيئة التي يعمل بها هوغربيتس خريطة توضح المناطق التي قد تتعرض للزلازل.

ونشرت الهيئة صوراً لكوكب الأرض مع وضع علامة على المواقع التي قد تتعرض للزلازل المتوقعة.

وعاد اسم هوغربيتس للظهور مرة أخرى بعد الزلزال المدمر في المغرب الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

وزعم هوغربيتس مرة أخرى أنه تنبأ بحدوث زلزال في مراكش، بعدما تنبأ سابقاً بحدوث زلزال في تركيا وسوريا في شباط الماضي.

اعتمد هوغربيتس في ادعائه الجديد على تغريدة نشرها قبل زلزال المغرب بثلاثة أيام، حيث تحدث فيها عن ضرورة التحضير لزلزال غرب البرتغال، والذي سيؤثر على سكان إسبانيا وإيطاليا.

وأوضح أنه تم تحديد المنطقة المتأثرة بالزلزال منذ نهاية أغسطس بسبب التقلبات الجوية الملحوظة، مشيراً إلى أن الكواكب والغلاف الجوي قد تكون مؤشرات مهمة لتوقع حدوث الهزات الأرضية والزلازل.