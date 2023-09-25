انت الان تتابع خبر سر الرشاقة المثير: اكتشف أفضل 4 حبوب صباحية لتحقيق هدفك في خسارة الوزن! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تلعب وجبة الفطور المغذية دورًا حاسمًا في يوم صحي، ويمكن أن يغير دمج الحبوب الكاملة في الروتين الصباحي قواعد اللعبة، خاصة إذا كان الشخص يسعى لفقدان الوزن.

تتميز الحبوب الكاملة بكونها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في التخلص من بعض الوزن.

ووفقًا لموقع Strawberrydelinyc، هناك أربع حبوب صباحية يمكن أن تساعد في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، وهي كالتالي:

1. الشوفان: يُعد الشوفان من العناصر الغذائية المهمة عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن. فهو مليء بالألياف القابلة للذوبان، خاصة البيتا جلوكان، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما تساعد الألياف أيضًا في تثبيت مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

2. الكينوا: يُشار إلى الكينوا غالبًا باسم "الحبوب الفائقة" نظرًا لمحتواها الغذائي المثير للإعجاب. فهي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مما يجعلها مصدرًا كاملاً للبروتين. كما تحتوي حبوب الكينوا أيضًا على نسبة عالية من الألياف وتمتاز بمؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في الشهية.

3. الأرز البني: يُصنف الأرز البني كواحد من الحبوب الكاملة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، إذ إنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويحتوي على سعرات حرارية أقل بالمقارنة مع الأرز الأبيض.

تعد الحنطة السوداء، أو النَّضَم المعروف، خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن، حيث إنها بذرة خالية من الغلوتين وغنية بالمواد المغذية. تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعلها تساهم في شعور الشبع وتساعد في فقدان الوزن.

عندما يتعلق الأمر بإدماج الحبوب في النظام الغذائي لفقدان الوزن، هناك بعض النصائح المهمة التي يجب مراعاتها. ينبغي مراقبة كميات الطعام المستهلكة، حيث يجب الالتزام بأحجام الحصص الموصى بها لتجنب الإفراط في تناول الطعام. على الرغم من أن الحبوب الكاملة صحية، إلا أن التحكم في كمياتها ضروري لتحقيق فقدان الوزن.

يجب أيضًا إضافة مصدر للبروتين في وجبة الفطور المبنية على الحبوب، مثل الزبادي اليوناني أو الجبن أو المكسرات. ذلك يساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة خلال اليوم.

ينبغي أيضًا الانتباه إلى السكريات المضافة في حبوب الصباح. يُنصح بتقليل استهلاك السكريات المضافة واختيار الأصناف غير المحلاة. يمكن استخدام المحليات الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب باعتدال.

أيضًا، ينصح بدمج الفواكه الطازجة في وجبة الفطور المبنية على الحبوب. فالفواكه الطازجة تضيف نكهة رائعة وتوفر فيتامينات ومعادن إضافية ومحتوى من الألياف في الوجبة.