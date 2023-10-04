فتاة كفيفة ترسم لوحة لعبد الرحمن المطيري والأخير يشتريها بهذا المبلغ الصادم!!

انت الان تتابع خبرفتاة كفيفة ترسم لوحة لعبد الرحمن المطيري والأخير يشتريها بهذا المبلغ الصادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهر عبد الرحمن المطيري وهو يتحدث مع الفتاة الكفيفة التي أجادت رسم لوحة تحمل ملامحه بصورة شبه متطابقة، ولكن باللون الأبيض والأسود، حيث إنها تعاني من عمىً بالألوان ولا ترى سوى اللون الأسود تقريباً.

أبدى المشهور السعودي اندهاشه من براعة الفتاة السعودية الموهوبة التي عرضت عليه لوحتها بعد رسمها ووضعها في إطار مناسب وقال لها إنه شاهد في حياته الكثير من الرسامين الذين يمتلكون الموهبة والبصر، ولكنه لم يرَ في حياته كلها من تجيد الرسم ببراعتها.

وأضاف المطيري: "لقد صنعتي من الظلام والسواد إبداع غير معقول، ما رأيت في حياتي أحدا يحمل مثل هذه الموهبة البارعة، عليكِ أن تفخري بنفسكِ أنتِ فنانة موهوبة حقاً".

عبد الرحمن المطيري تساءل عن السعر العادل لبيع الفنانة السعودية للوحاتها في العادة، ولكنه لم يحصل على إجابة شافية، حيث ترك مدير المركز الأمر لتقديره الخاص في هذه اللوحة على وجه التحديد

وعرض مبلغاً وقدره عشرون ألف ريال سعودي، لشراء لوحة الفنانة الموهوبة التي لا تتمكن من رؤية الألوان بوضوح، مؤكداً أن مجهودها يستحق التقدير الكبير.