انت الان تتابع خبر وفاة عروسين مصريين في منتصف ليلة زفافها بسبب قيامهما بهذا الفعل في الحمام.. ما حصل كان كارثة كبرى ومفجع للجميع..؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت أسرتان لمأساة حقيقية في الخصوص، حيث تحولت أجواء الفرح والسعادة إلى حزن وبكاء في زفافهما. فقد عثر على العروسين جثتين هامدتين داخل الحمام بعد ساعات قليلة من زواجهما.

صعدت والدة العريس إلى شقة ابنها في الصباح لإيقاظه وعروسه من النوم، استعدادًا لاستقبال أقارب العروس للمباركة بالزفاف السعيد. ولكنها اكتشفت الفاجعة. تم الكشف عن الحادث بعد تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص بمصرع العروسين بعد يوم واحد من زواجهما، جراء تعرضهما لصعقة كهربائية أثناء الاستحمام. وكشفت التحقيقات أن أسرتي العروسين ذهبتا لزيارتهما في الصباح للتهنئة والاطمئنان عليهما، ولكن لم يستجيبا عندما طرقوا الباب. وبعد كسر الباب، اكتشفوا العروسين جثتين هامدتين بسبب الصعقة الكهربائية التي تعرضا لها في سخان الحمام.

في ليبيا، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الحكومية بسبب الإعصار دانيال، وأصدرت توجيهات لعمداء البلديات بإخلاء المناطق التي تتعرض للسيول وتشكل تهديدًا للسكان. تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواشي من أي خطر محتمل.

وفي إجراء احترازي، قررت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فرض حظر التجول اعتبارًا من مساء السبت وحتى اليوم الاثنين، تحسبًا للعواصف والأمطار المتوقعة.

دعت الحكومة إلى إغلاق جميع المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة بالقرب من الأودية، وذلك في إطار التدابير الأمنية والإنسانية للحفاظ على سلامة المواطنين. وشددت على ضرورة امتثال الجميع لهذه التدابير والمغادرة من منازلهم لضمان سلامتهم.

وفي هذا السياق، حثت الحكومة المواطنين على التعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة، بهدف تنفيذ هذه التدابير بكفاءة وفاعلية. وتأتي هذه الدعوة في إطار جهود الحكومة للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة المواطنين.