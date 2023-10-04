الكشف عن أفضل 4 مشروبات لخفض الكوليسترول في الدم

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف خبراء عن أفضل 4 مشروبات تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

حليب الصويا

ذكر الموقع الرسمي لكلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول حليب الصويا يومياً لمدة 6 أسابيع متتالية يساعد على خفض مستور الكوليسترول في الدم

الشاي الأخضر

أثبتت الدراسات أن للشاي الأخضر دور هام في خفض نسبة الكوليسترول في الدم،كما أنه غني بمضادات الأكسدة

القهوة

ينصح الأطباء بتناول كوب من القهوة بدون إضافات يومياً،حيث يمكن للقهوة أن تزيد من نسبة الكوليسترول النافع في الجسم.

الشوفان

أثبتت الدراسات التي ذكرتها جمعية القلب الأمريكية أن تناول مشروبات غنية بالشوفان تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمكنها من زيادة الكوليسترول النافع للجسم.