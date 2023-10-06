3 فتيات كويتيات ذهبن إلى راقي مصري ليعالجهن من الحسد والعين بالرقية الشرعية لكن عندما أختلى بهن فعل فعلته الخبيثة التي يقشعر لها البدن.!3 فتيات كويتيات ذهبن إلى راقي مصري ليعالجهن من الحسد والعين بالرقية الشرعية لكن عندما أختلى بهن فعل فعلته الخبيثة التي يقشعر لها البدن.!

انت الان تتابع خبر3 فتيات كويتيات ذهبن إلى راقي مصري ليعالجهن من الحسد والعين بالرقية الشرعية لكن عندما أختلى بهن فعل فعلته الخبيثة التي يقشعر لها البدن.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت وسائل إعلام كويتية تفاصيل صادمة عن فضيحة الراقي المصري الذي حكمت عليه محكمة كويتية بالحبس مدة 5 سنوات والابعاد خارج البلاد.

وذلك بعد ادانته بتهمة الاعتداء على 3 فتيات قاصرات.وترجع تفاصيل القضية عندما ذهب والد 3 فتيات، للمتهم في محل سكنه بمنطقة المهبولة، من أجل معالجتهن من الحسد بالرقية الشرعية بالقرآن الكريم.

وخرجن الفتيات من عند المتهم، باكيات وأبلغن والدهن بأن “المعالج” قام بأمور غير أخلاقية وتحرش بهن، بحسب صحيفة القبس.

وتقدم والد الفتيات ببلاغ ضد المتهم، وأحيلت القضية إلى النيابة، ثم إلى محكمة الجنايات، التي أدانت المعالج، وحكمت بحبسه 5 سنوات وإبعاده خارج الكويت.