انت الان تتابع خبر شاب مصري متهور وقليل الصبر اقتحم شقه جارته الحسناء ليشبع رغبته منها.. المصيبة كانت في انتظاره لكنه لم يعرف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فارق شاب عشريني الحياة في مصر عقب سقوطه من شرفة شقة بالطابق الرابع، أثناء محاولة هروبه من الأهالي عقب قيامه بممارسة الرذيلة مع جارتهم القاطنة بذات العقار.

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن البداية كانت بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع ومصرعه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عمره 28 سنة، متوفي إثر سقوطه من الطابع الرابع.وبإجراء التحريات اتضح أن الشاب كان يمارس علاقة محرمة مع فتاة ثلاثينية، وتلاحظ للجيران تردده على الفتاة، مما أثار حفيظتهم وصعدوا للطرق على الباب.

وخوفًا من فتك الأهالي به قام الشاب بالقفز من شرفة الشقة وتوفي جراء إصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي. التحقيق مع الفتاة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت السلطات من القبض على الفتاة، وجاري التحقيق معها حول ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وأفاد موقع "الفجر" أن نيابة "15 مايو" أمرت بتشريح جثة الشاب القتيل لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، وذلك عقب سقوطه من شرفة شقة بالطابق الرابع، أثناء محاولة هروبه من الأهالي عقب قيامه بممارسة الرذيلة مع جارتهم القاطنة بذات العقار.

وتسبب الحادث في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط العديد من التعليقات عما وصفوه بسوء خاتمة هذا الشاب وموته على هذه الوضعية.

تقع مدينة 15 مايو شرق حلوان وعلى بعد 35 كم من القاهرة. وتذكر أن المدينة شهدت حادثة مشابهة في سبتمبر 2020، حيث لقي شاب مصرعه بعد سقوطه من الطابق الخامس في عقار سكني بعد أن تم ضبطه وهو يمارس الجنس مع خالته. جاء ذلك بعد تقرير الطب الشرعي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة آنذاك بلاغًا من الأهالي في المجاورة الثالثة عشرة بمدينة 15 مايو بوفاة شاب في العقد الثاني من عمره يدعى "أ. ر" ويبلغ من العمر 25 عامًا. تم العثور على الجثة بعد سقوطها من بلكونة العقار وبعد فحص الجثة تبين وجود كسور متفرقة بها.