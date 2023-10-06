انت الان تتابع خبر علامات الساعة تظهر في المملكة.. تسريب فيديو لـ 5 طالبات سعوديات وهن يفعلن شيئاً مخجل ومعيب بعد خروجهن من الجامعة.؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية ظهر فيه 5 طالبات سعوديات بعد خروجهن من الجامعة التي يدرسن فيها.

وظهرت الطالبات في الشارع المجاور للجامعة وهن يرتدين عبايات سوداء مفتوحة من الأقدم بشكلاً كبير ويقمن بحركات وصفها المتابعين بالجريئة.

الفيديو الذي شهد تداول واسع، اعتبره الكثير من المتابعين رسالة انذار لأولياء أمور الطالبات بشكل عام، بأن عليهم متابعة بناتهم وفرض الرقابة الأبوية قبل ان ينخرط العقد ويفقدون السيطرة عليهم، خصوصاً في ظل الانفتاح الكبير الذي شهدته عدد من الدول العربية والخليجية خلال السنوات الأخيرة .