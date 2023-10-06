انت الان تتابع خبر شابة لهلوبة تكشف بوقاحة صادمة أسرار غرفة نومها مع زوجها الخليجي للجميع دون ان تخجل… اتفرج بالفيديو والمذيع ينصدم ويفقد النطق من جرائتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو لأحدى حلقات البرنامج الشهير أحمر بالخط العريض الذي يقدمه الإعلامي اللبناني المثير للجدل مالك مكتبي على قناة إل بي سي اللبنانية بشكل شبه يومي.

الوطن العربي مقطع الفيديو هذا على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا حيث حصد مئات الآلاف من التعليقات والمشاهدات.

ويظهر في الفيديو 2 فتيات واحدة لبنانية وأخرى مغربية وهما تتحدثان عن وجهة نظرهما الخاصة لعلاقتهما مع زوجيهما.

الفتاة تكشف اسرار زوجها الخليجي

وتحدثت الفتاة اللبنانية والتي تدعى جلنار إنّ علاقتها مع زوجها الخليجي يطغى عليها الانفتاح الكبير حيث يعطيها زوجها الخليجي هامشا كبيرا من الحرية.

وقالت الفتاة جلنار إنّها منفتحة ومؤمنة بحقوق المرأة وبالتالي فإنّها ترفض وبشدة العلاقة الزوجية التي تكون فيها المرأة خاضعة لزوجها بشكل كلي.

وعارضت الفتاة الضيفة الأخرى في البرنامج وجهة نظر جلنار حيث قالت إنّها ترفض هذه الأفكار بالجملة لأنّها أفكار تؤدي إلى تفكك العائلة والمجتمع بشكل عام.