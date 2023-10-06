انت الان تتابع خبر لم يتحمّل الصدمه.. عريس مصري يسقط مغشياً علية بمجرّد أن خلعت العروس الحسناء ملابسها في ليلةٌ زفافهما وشاهد ألمفاجأة الكارثية بعينه.؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاصيل قصة مروعة وغريبة تشبه الخيال لعريس مصري انتظر ليلة الدخلة لأكثر من سنتين بعد أن خطب فتاة أحلامه. خرج العريس مع خطيبته وعاش لحظات سعيدة معها حتى وقع في حبها بشكل عميق، ولكن الصدمة التي واجهها في ليلة الدخلة كانت لا تصدق.

بعد طول انتظار وتحضيرات ضخمة ومصاريف باهظة، دخل العريس على زوجته في ليلة الدخلة، ولكن عندما دخلت لتغيير ملابسها وعادت إليه، كانت الصدمة الكبرى تنتظره. كأنها كانت شخصية مختلفة تمامًا، ولم تكن تبدو كالفتاة التي كان يتوقعها. لم يكن بإمكانه أن يتعايش معها أو يتعامل معها كزوجته، وبالتالي قرر أن يطلب الطلاق منها.وفي حديثه أمام القاضي، قال العريس المصري: "خطيبتي 'ن.ن' (26 عامًا) خدعتني بملامحها الجذابة وجسدها الأنثوي الممشوق. لكنني فوجئت في ليلة العمر بأنها كانت مزيفة وعكست كل توقعاتي".

وأضاف: "اختفت العروس لبضع دقائق لتغيير ملابسها، وعندما خرجت من الحمام، لم أتحمل ما رأيت. كانت تمامًا بلا أي معالم أنوثة، كأنها فتاة مختلفة تمامًا".

تعرض العريس للخداع من قبل العروس عن طريق وضع إسفنجة في صدرها لتكبيره وتظهر كأنها امرأة بالغة. ولكن عندما قامت بخلع ملابسها وكانت تحمل الإسفنجة، ظهرت بدون صدر تمامًا، وهذا الأمر أثار استياء العريس، حيث لم تخبره بتلك الحقيقة من قبل، على الرغم من أنهما كانا مخطوبين لمدة عامين متواصلين.

وفي المحكمة، اعترف الزوج بأن زوجته أخبرته بأنها حاولت علاج هذه المشكلة لدى الأطباء، ولكن دون جدوى. وفقًا لما ذكره، أخبرها الأطباء أن هذا أمر طبيعي ولن يتغير. واختتم العريس قائلاً: "حاولت أقترب منها ولكنني لم أستطع. فجسمها يشبه جسم طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات. وعندما حاولت أن أسألها لماذا، كان ردها صادمًا أكثر". "خدعتني وكان كل شيء مجرد إسفنجة وليس صدرًا طبيعيًا. أرغب في طلاقها بسبب كذبها وخداعها لي بحجة الحب لمدة سنتين. لا يمكنني بناء حياتي على الكذب... سأعلم ابني أو ابنتي الحقيقة".