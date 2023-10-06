انت الان تتابع خبر عاجل وهام : مصير موجع للإعلامي الشهير فيصل القاسم وقناة الجزيرة تعلن الحداد عليه.. تفاصيل مثيرة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال موقع “قطر توداي”، أن أجهزة الأمن القت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة فيصل القاسم، وذلك على خلفية انتقاده عدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه.

، مما يسبب حرجًا للقناة ولقطر نفسها.خبر القبض على فيصل القاسم، تناقلته عدد من المواقع الإخبارية العربية نقلاً عن موقع “قطر توداي” ، الذي زعم أيضاً أن قناة الجزيرة اوقفت فيصل القاسم عن العمل فيها بعد تلقيها أوامر عليا بذلك.”

حقيقة القبض على فيصل القاسم

محرر موقع “بوابة الخليج” قام بالتأكد من الخبر المتداول، واتضح أنه اشاعة قديمة تم تداولها قبل عامين، وذلك عندما أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرًا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته.

.وفيصل القاسم إعلامي سوري ويحمل الجنسية البريطانية، ولد عام 1961، وهو كاتب ناشط ومُقدم لعدة برامج على قناة الجزيرة واشتهر ببرنامجه الحواري الاتجاه المعاكس المثير للجدل على الجزيرة. وفيصل القاسم هو الأخ الشقيق للفنان مجد القاسم.

ديانة فيصل القاسم

في عام 2001، سئل القاسم عن إيمانه وأجاب أنه دروز ولكن في السنوات الماضية (من عام 2019) أظهر فيصل القاسم نوعا ما من التوجه الإسلامي الذي جعل الكثير من الناس يعتقدون أن قاسم تحول للإسلام.