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عريس سعودي يتزوج اربع فتيات مغربيات في ليلة واحدة..وما حدث نهاية الليله كان كارثي بحق!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أثار مقطع فيديو متداول لرجل بالزي الخليجي يتوسط أربع فتيات مغربيات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يرتدي الزي الخليجي، ويجلس متوسطا 4 فتيات ، ترتدين ملابس العرس المغربي.

وأبان الفيديو الرجل وهو يتحدث مع الفتيات ويبتسم ، فيما ابتسمت الفتيات أيضا، وسط تردد أنباء عن زواجه من الفتيات الأربعة في ليلة واحدة.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مغرد: "ماشاء الله وشو سبب زواجهن منه وموافقتهن!". وتابع مغرد: "مجرد تصوير وتمثيل".

وأضاف مغرد : "والله هذا كان تصوير عرض أزياء وهذا الشخص له مدة طويلة أي حدث يدخل نفسه ويستغل الفرصة لتصوير مقاطع تلاقي البنات حتى اسمه لا يعرفونه فقط إثارة جدل".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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