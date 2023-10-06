انت الان تتابع خبر نعمة من ربنا حيرت الطب والعلم والحديث.. أطعمة سحريه بسعر التراب تمتص "السكر" في الدم فوراً خلال دقائق.. تعرف عليها الأن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توجد العديد من الأطعمة التي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم وفقًا لموقع بولد سكاي الشهير.

أحد هذه الأطعمة هو البيض المسلوق، حيث يرتبط تناول البيض بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 40 في المائة. كما يساعد البيض في الحفاظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء، وبالتالي فهو الأفضل بين الأطعمة الشتوية الخارقة.

الجوز أيضًا من الأطعمة المفيدة لتحكم في نسبة السكر في الدم، حيث يساعد في تحسين مستويات الجلوكوز ويحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد وتعزيز صحة الشعر.

شاي الزنجبيل أيضًا يعتبر مشروبًا صحيًا ومغذيًا يساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم. يعد الزنجبيل أحد أفضل المشروبات للحفاظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء.

القرفة هي أيضًا من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد تناول كمية صغيرة من القرفة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر، وتساعد خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من مضاعفات مرض السكري.

البرتقال هو أفضل فاكهة شتوية وأيضًا من أفضل الفواكه لمرضى السكري. تحتوي العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C والمغنيسيوم وحمض الفوليك والبيتا كاروتين والفلافونيدات باللون البرتقالي على خصائص للتحكم في مستويات الجلوكوز وتقليل الكوليسترول وحماية خلايا البنكرياس من التلف التأكسدي.

6. القرنفل وفقًا للدراسة، يعمل القرنفل على التحكم في مستويات الجلوكوز في الجسم بعدة طرق، ويعتبر أيضًا من التوابل الرائعة لتنظيم درجة حرارة الجسم عند تناوله. قد يساعد في الحفاظ على الجسم دافئًا عند تناوله في شكل شاي أو حساء.

7. بذور اليقطين تحتوي على تأثيرات عالية على سكر الدم، والتي قد تساعد في الحفاظ على السيطرة على مستوى الجلوكوز في الجسم لدى مرضى السكر والأفراد الأصحاء.

يساعد تناول بذور اليقطين في نظامك الغذائي الخاص على ضبط مرض السكري.