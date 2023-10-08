انت الان تتابع خبر دقت ساعة الصفر :ظاهرة نادرة حدثت اليوم بأغلبية محافظات اليمن وتحذيرات من حدوث زلازل وبراكين مهولة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ظاهرة طبيعية نادرة الحدوث في معظم محافظات الجمهورية وشاهدها جميع السكان ظاهرة طبيعية باليمن

الظاهرة الطبيعية التي يرصدها محرر موقع “الجديد الاخباري” تشكل دائرة حول الشمس في معظم المدن اليمنية.

دائرة حول الشمس

وحسب فلكيين فان الدائرة التي شوهدت من معظم محافظات الجمهورية تسمى الهالة حول الشمس بـ “هالة الشمس” وهي نتيجة لتفاعل الضوء مع بلورات الجليد في الغلاف الجوي.

بلورات الجليد

وتابعوا الفلكيين التسفير بانه عندما يمر الضوء من خلال بلورات الجليد، ينثني وينتشر في جميع الاتجاهات، مما يؤدي إلى ظهور دائرة من ألوان قوس قزح حول الشمس.الغلاف الجوي

ووضح الفلكيين بان الظاهرة تختلف أحجام وأشكال هذه البلورات وكثافتها على ارتفاعات مختلفة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من هالات حول الشمس

دائرة حول الشمس باليمن

وهذا انعكاسه يكون خلف الشمس الآن يكون حمرة في السماء عند الشروق وعند الغروب هي الأن في غرب الأرض”.

النجم ذو الذنب

ووضح اخرين بان :” النجم ذو الذنب لم يتبقى على زيارة الأرض الا القليل من الأميال حسب تقرير الارتحال.

الوطن العربي والشرق الأوسط

وهذا انعكاسه يكون خلف الشمس الآن يكون حمرة في السماء عند الشروق وعند الغروب هي الأن في غرب الأرض”.

النجم ذو الذنب

ووضح اخرين بان :” النجم ذو الذنب لم يتبقى على زيارة الأرض الا القليل من الأميال حسب تقرير الارتحال.

الوطن العربي والشرق الأوسط

وحسب التقرير فان الوطن العربي والشرق الأوسط ستتكون خلال هذا الشهر وهذا انعكاسه على الشمس يسبب في انقلاب أقطاب الأرض”.

انقلاب اقطاب الأرض

وحسب التقرير المتداول بان انقلاب اقطاب الأرض قد يسبب في زلازل عظيمة وبراكين عند اقتراب الأرض من درجة 40° تكون في مرحلة الا عودة