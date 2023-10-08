انت الان تتابع خبر أمير سعودي يتزوج ملكة جمال لبنان واكبر نجمات الشاشة .. والأخيرة تعتزل الإعلام. هويتها ستصدمك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هي في الاصل حاصلة على لقب وصيفة ملكة جمال لبنان الأولى لعام 2000، دخلت ناتالي معماري مجال الاعلام وقدمت العديد من البرامج قبل ان تقرر ان تبتعد عن الاضواء والاعتزال في عام 2006 بعد زواجها من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الخارجية وابن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ورزقت منه بإبنتين الأميرة لانا والأميرة نايا.

ولا زال الجمهور يتذكر جمال ناتالي الذي اشتاق اليها بعد ان كانت من أبرز الوجوه على الشاشة.