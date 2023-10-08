انت الان تتابع خبر بعد 5أشهر من الزفاف فقط أنجبت طفلها الأول.. وعندما عاد العريس من سفره كانت المفاجأة الصادمة ولم يصدق كيف حدث! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - «عاد الزوج المكلوم من سفره فوجد زوجته التي تزوجها قبل 4 اشهرأنجبت طفلًا وسجلته على اسمه بعد 4 شهور زواج و12 يومًا» .

وحسب صحيفة الوطن، فإن القرية شهدت حالة نادرة من الخلافات الأسرية بين عريس وعروسها بعد زواجهما بـ4 أشهر، حيث اكتشف الزوج خلال فترة سفره للعمل، قيام زوجته بإنجاب طفل رضيع بشكل مفاجئ وشروعها في قيده باسمه خلال فترة سفره وعمله بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناءوأضاف العريس المكلوم أنه غادر منزل عش الزوجية منذ حوالي شهر للعمل بأحد مصانع الرخام بمدينة شرم الشيخ، ونظرا لبعد المسافة يحصل على إجازه أسبوع كل شهر ونصف على الأكثر، مشيرا بقوله: "سافرت للعمل وعندما رجعت من ثاني إجازه وجدت زوجتي "ن .ر.ش" تركت شقتنا، وذهبت للجلوس مع أفراد أسرتها بقرية شبرا بلوله بدائرة مركز السنطة.

وأشار العريس إلى أنه فوجىء باستخراج زوجته لشهادة ميلاد للطفل بتاريخ 18 مارس لسنة 2019، مما يؤكد خيانتها له، وإنجابها لطفل خلال مدة زواج لا تزيد عن 4 أشهر مما يستحيل أن يكون الطفل نجله، مضيفا: "حسبي الله ونعم الوكيل في زوجتي اللى غدرت بيا.كما بين أنه لجأ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال إثبات نسب الطفل بتحرير المحضر رقم 5194 لسنة 2019، وأخطرت النيابة