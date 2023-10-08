انت الان تتابع خبر اتفرج .. نهاية غير متوقعة لعروسين قررا أن تكون زفتهما باستخدام شيول! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أراد عروسان أن تكون فكرة زفتهما خارجة عن الصندوق، حيث دخلا لحفل زفاهما محمولين على شيول، لكن النهاية كانت غير متوقعة وصادمة.

ووثق مقطع فيديو جلوس العروسين على الشيول الذي تم تزيينه بالقماش الساتان الأحمر، والذي استقر فوق طاولة عقد القران مباشرة تمهيدًا لإنزالهما.

لكن ما حدث لم يكن يخطر ببال العروسين، حيث سقط الاثنان بشكل عنيف وكسرا الطاولة، حيث يبدو أن قائد الشيول أخطأ في زر التحكم وأنزل حامل الشيول بدلًا من ذراعه ما أدى لسقوط العروسين.