انت الان تتابع خبر اميرة سعودية حسناء تتجاوز كل الحدود وتقوم بهذا الأمر الكارثي في بث مباشر وامام الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الأميرة أضواء بنت فهد بن فرحان آل سعود، عن خطبتها من مشهور التيك توك الأمير عبدالله عبر بث مباشر في منصة التيك توك.وكانت الأميرة أضواء والأمير عبدالله في بث مباشر مع منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة، حيث قالت منال الحسن: "صارت واضحة اسمحوا لي" لتسمح لها الأميرة والأمير بإعلان الخطبة.

وقالت منال الحسن: خلنا نقول مبروك يا جماعة للأمير عبدالله والأميرة أضواء الله يتمم لهم على خير ادعوا لهم، ولفتت منال إلى أنهما ليسا أخوان.يذكر أن الأميرة أضواء تشغل منصب رئيس تنفيذي للمنظمة العربية لدعم المواهب، وعضو في مركز مستشارك، ورئيس جمعية الأصايل للإبداع والفن التشكيلي.